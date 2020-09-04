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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Korona denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentte vatandaşların yoğun kullandığı başta kahvehaneler olmak üzere iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlediler.Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdür Yardımcısı Seda Bayrakçı ve ekibi “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’te yapılan korona virüs denetimi katıldılar.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Korona denetimi

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentte vatandaşların yoğun kullandığı başta kahvehaneler olmak üzere iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlediler.
Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdür Yardımcısı Seda Bayrakçı ve ekibi “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’te yapılan korona virüs denetimi katıldılar. Başta kahveler olmak üzere maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetlediler. Kurallara uymayan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, iş yeri sahiplerine bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Korona denetimi

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