Çevre yolunda ağaçlandırma çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çevre yolunda ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, çevre yolunda ağaçlandırma çalışmaları yaklaşık bir aydır aralıklarla devam etmektedir. Yeşil bir Altıntaş için çalışıyoruz. Toki konutları ve mesire alanımızdan sonra çevre yolunun da yeşil bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Belediyemiz kepçeleri ve işçi arkadaşlarımız aralıksız çalışmalara devam ediyor. Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

