‘Çevreci Başkan’ farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 4 bin 683 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 79 bin 611 adet ağacı kurtardıklarını 5 yılda ise 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

“Tabiat bize bir emanettir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 5 yılda 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önledik. Ağaç dikme etkinliklerimizle ise 520 bin adet ağacı toprakla buluşturduk. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 5 yılda 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 ağacın kesilmesini önledik. 8 bin 532 ton plastik geri dönüştürülerek, 6 Milyon 24 bin 504 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Bin 357 ton cam geri dönüşüme kazandırılarak, 127 bin 72 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca bin 911 ton metal toplandı. Toplam olarak 5 yılda 38 bin 35 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. ”

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.

