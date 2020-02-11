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Çevreci çocuklara farkındalık eğitimi

MERSİN HABERLERİ  | 11.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Türkiye’nin en temiz kenti olmak elimizde’ sloganıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, hafta boyunca farkındalık çalışması yapılacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde çocukların çevre konusunda bilgili ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için anaokulu ve ilkokullarda her hafta düzenli olarak farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Türkiye’nin en temiz kenti olmak elimizde’ sloganıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, hafta boyunca farkındalık çalışması yapılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde çocukların çevre konusunda bilgili ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için anaokulu ve ilkokullarda her hafta düzenli olarak farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Çevre Kontrol Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleşen ’Çevreci çocuk ve farkındalık eğitimi’nde doğa bilincini, geri dönüşümün önemini çocuklara küçük yaştan itibaren öğretmek amaçlanıyor.
Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
Çocukların yaş seviyesine uygun olarak zengin görsel materyalleri bulunan hikaye ve oyun gibi uygulayıcı ve öğretici yöntemler ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Cumhuriyet Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, çevre bilinciyle ilgili masal dinleyip, çizgi film izlerken, geri dönüşüm materyallerini ayrıştırmayı ve hangi kutulara atmaları gerektiğini oyun oynayarak öğrendi. Hem eğlenen hem öğrenen çocuklar, etkinliğin sonunda gerçekleşen tiyatro gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi.
Öğrenciler geri dönüşüm materyallerini öğrendi
Farkındalık etkinliğinde çocuklara geri dönüşüme atılması gereken materyaller öğretildi. Pil, giysi, bitkisel atık yağ, kağıt, karton ve plastik kutuların hangi geri dönüşüm kutusuna atılacağını oyun oynayarak öğrenen çocuklara etkinliğin sonunda boyama kitabı hediye edildi.

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Çağla Eczanesi
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