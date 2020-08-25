YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çevreci gençten örnek davranış

Çevreci gençten örnek davranış

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde çevre temizliğini kendisine ilke edinen 17 yaşındaki İsmail Yiğit, aynı duyarlılığı göstermeyen amatör balıkçılara uyarılarda bulundu.Simav’a 13 kilometre uzaktaki Söğüt köyü sulama göletine dedesi Emin Yiğit ile amatör olta balıkçılığı için giden İsmail Yiğit, öncelikle çevre temizliği yaptığını belirterek, çöplerini göl kenarına bırakan ve çevreyi kirleten kişilere temizlik dersi verdi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde çevre temizliğini kendisine ilke edinen 17 yaşındaki İsmail Yiğit, aynı duyarlılığı göstermeyen amatör balıkçılara uyarılarda bulundu.
Simav’a 13 kilometre uzaktaki Söğüt köyü sulama göletine dedesi Emin Yiğit ile amatör olta balıkçılığı için giden İsmail Yiğit, öncelikle çevre temizliği yaptığını belirterek, çöplerini göl kenarına bırakan ve çevreyi kirleten kişilere temizlik dersi verdi. Yiğit “ Olta balıkçılığı yapmak için gittiğim tüm göl kenarlarında çöp yığınlarıyla karşılaşıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Öncelikle çevre temizliği yapıyorum. Kendi çöplerimi de bir poşete koyup geri götürüyorum” dedi.
Çevrenin temizlenmesine öncülük eden Yiğit, tüm amatör balıkçılara örnek bir davranış sergileyip çevreci dostlarından da büyük takdir topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:15
Öğle
13:07
İkindi
16:50
Akşam
19:49
Yatsı
21:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.