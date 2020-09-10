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Çevreci Komşu Kart, 4 milyon 672 bin TL kazandırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin 4 yılı aşkın süredir uygulamaya devam ettiği Çevreci Komşu Kart projesiyle, 14 milyon 736 bin 603 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı.

Çevreci Komşu Kart, 4 milyon 672 bin TL kazandırdı

Muratpaşa Belediyesi’nin 4 yılı aşkın süredir uygulamaya devam ettiği Çevreci Komşu Kart projesiyle, 14 milyon 736 bin 603 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Muratpaşa sakinleri, atmayıp biriktirdikleri cam, plastik, kağıt gibi atıklar karşılığında 4 milyon 672 bin 566 lira kazanırken Muratpaşa Belediyesi de temizlik hizmetlerinde, yıllık ortalama 7 milyon lira tasarruf sağladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin Türkiye’nin geleceğine ve daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkıda bulunmak için ‘Atma, biriktir, kazanalım’ çağrısıyla Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başladığını söyledi. Dört yılı aşkın süredir devam eden projenin ödül sistemiyle Türkiye’de ilk olarak başladığının altını çizen Başkan Uysal, “Evlerde ayrıştırılan cam, plastik, metal ve kağıt gibi nitelikli atıklar Çevreci Komşu Kart’ta puana dönüşüyor. Yüklenen puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabiliyor, sinema salonlarından bilet alınabiliyor ve hatta öğrencilere burs sağlanıyor” diye konuştu.
Daha ilk yılında birçok ulusal ve uluslararası ödüle de değer görülen ve bugün birçok belediye tarafından uygulanan projede, atmayıp biriktiren Muratpaşalılar hem aile ekonomileri için yepyeni bir kaynak oluştururken hem de Muratpaşa Belediyesi’nin de temizlik işlerine ayırdığı bütçeden tasarruf etmesini sağlıyor. Projeyle, atıkların kaynağında ayrıştırılıp yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla doğal kaynaklar da korunuyor.
4 milyon 672 bin lira kazandılar
Proje kapsamında, Nisan 2016’dan bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar olan dönemde 14 milyon 736 bin 603 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıkların yüzde 45’ini kağıt, yüzde 33’ünü plastik, yüzde 10’unu cam ve yüzde 12’sini plastik oluşturdu. Toplanan bu atıklar karşılığında, 4 milyon 672 bin 566 lira karşılığı puan, projede aktif olarak yer alan 33 bin 950 ilçe sakinin kartlarına yüklendi.
500 binin aşkın nüfusu ve 55 mahallesiyle projeye en fazla katkı Konuksever Mahallesi’nde geldi. Konuksever sakinleri, aynı dönemde 876 bin 441 kilogram nitelikli atığı çöpe atmayarak biriktirdi ve belli günlerde mahallerine gelen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim etti. Mahalleli, atıkları kaynağında ayrıştırarak 285 bin 585 lira karşılığı puan kazandı.
7 milyon lira tasarruf
Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesiyle her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği atık toplama ve diğer temizlik işlerinden yıllık ortalama 7 milyon lira tasarruf sağlarken nitelikli atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla doğal kaynaklar da korundu. Çevreci Komşu Kart, 632 bin 795 metrekare orman alını koruyup 119 bin 114 ağacı kesilmekten kurtarırken camın geri dönüşümüyle petrol, metalin geri dönüşümüyle demir ve kömür, plastiğin yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla elektrikte tasarruf sağlandı.

Çevreci Komşu Kart, 4 milyon 672 bin TL kazandırdı

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