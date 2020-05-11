Çevreci muhtar

Tokat’ın Zile ilçesinde Muhtar Hıdır Yiğit, köyünün çevresine atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme gönderilmek üzere depoluyor.

Zile İlçesine bağlı Temecük Köyü Muhtarı Hıdır Yiğit, yeşili ve doğayı koruma adına farkındalık oluşturuyor. Köy hudutları içerisinde bulunan arazi, mesire yerleri ve çeşme başlarında bilinçsizce atılan ve zehir saçan ilaç bidonları, gazlı içecek şişe ve kutuları, köpük tabak, plastik kaşık ve doğayı kirleten yabancı maddeleri toplayan muhtar Yiğit, köy dışında uygun bir yere depoluyor. Toplanan atık maddeler atık tesisine gönderilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Muhtar Yiğit, sadece Temecük köyünde değil ilçeye bağlı hemen hemen her köyde aynı manzaraları görmenin mümkün olduğunu belirterek, “Halkımız köylerde düğün, nişan, sünnet, mevlit yapıyor, toplu yemekler veriliyor. Pikniklerde kullanılan köpük tabldot, plastik çatal kaşık, pet bardak, şişe ve bu gibi atıklar doğaya bırakılıyor. Bunların doğada kaybolması yüzyıllar alıyor ve doğal denge bozuluyor” dedi.

Yiğit, imece usulü doğanın çöp ve atıklardan arındırılmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Burada en önemli husus doğanın kirletilmemesidir. Doğayı koruma adına yapacağımız bu faaliyetler sonrası halkımız bu maddeleri kullanırken daha dikkatli olacaktır. Ayrıca hafriyat atıklarını da rast gele dökmeyecektir. Doğa temizlendikten sonra yağan yağmur ve kar atık maddelerden süzülerek değil direk toprakla buluşacaktır. Her gün biraz daha kirleterek yorduğumuz dünya için bu faaliyet elzemdir" diye konuştu.

