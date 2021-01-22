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Çevreci Muhtar’dan ağaç dikim etkinliği

22.01.2021 18:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman öncülüğünde ağaç dikim seferberliği başlatıldı.Bandırma Ayyıldız Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Muhtar Ali Derman öncülüğünde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman öncülüğünde ağaç dikim seferberliği başlatıldı.
Bandırma Ayyıldız Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Muhtar Ali Derman öncülüğünde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle gerçekleştirilen ve mahalledeki bir çok noktada açılan 100’e yakın çukura ağaç fidanları dikilerek daha yeşil bir Ayyıldız için güçlü bir adım atıldı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti temsilcileri, Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, sivil toplum kuruluşlarının üye ve yönetimleri ile çok sayıda Ayyıldız Mahallesi sakini bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek adeta bir ağaç dikme bayramı gibi onlarca fidanı toprakla buluşturdu.
7-9 yaşlarındaki dişbudak, tespih, zakkum, ligistrum ve oya ağacının dikimi yapıldı. Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Ayyıldız için desteklerini gösteren Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’a teşekkür etti. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da daha yeşil bir Bandırma için buldukları her müsait alanı ağaçlandıracaklarını, Ayyıldız Mahallesi gibi talep gelen tüm mahallelerde uygun alanlarda benzer çalışmaları seve seve yapabileceklerini ifade etti.

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