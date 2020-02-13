Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı

Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri Parlayüksel İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

2015 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüterek pek çok çevreci projeye imza atan Yeşil Bayrak sahibi Parlayüksel İlkokulu eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile yaklaşık 3,5 megawatt güce sahip Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye toplam 70 çevreci öğrenci, eko okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

Teknik bilgiler öğrendiler

Alanya Belediyesi GES

