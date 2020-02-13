YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı

Çevreci öğrenciler GES ile tanıştı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri Parlayüksel İlkokulu öğrencilerini ağırladı.2015 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüterek pek çok çevreci projeye imza atan Yeşil Bayrak sahibi Parlayüksel İlkokulu eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile yaklaşık 3,5 megawatt güce sahip Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri Parlayüksel İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
2015 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüterek pek çok çevreci projeye imza atan Yeşil Bayrak sahibi Parlayüksel İlkokulu eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile yaklaşık 3,5 megawatt güce sahip Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye toplam 70 çevreci öğrenci, eko okul koordinatör öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

Teknik bilgiler öğrendiler
Alanya Belediyesi GES

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:42
Öğle
13:16
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Azim Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Çiğdem Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Başkan Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.