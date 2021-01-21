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Çevreci okullara ödül

21.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Çevreci okullara ödül

Tokat’ın Erbaa ilçesinde okullar arası ödüllü atık pil toplama kampanyasını kazanan okullar ödüllendirildi.Erbaa Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında okullar arası ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde okullar arası ödüllü atık pil toplama kampanyasını kazanan okullar ödüllendirildi.
Erbaa Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında okullar arası ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendi. İl genelinde en çok pil toplayan Tanoba İlkokulu eğitim satranç seti, 500 kg üzerinde e-atık toplayarak Hacı Pazar Köyü İlkokuluna ve Çakır Köyü Ortaokuluna birer dizüstü bilgisayar almaya hak kazandı. Ödülleri Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl okulları ziyaret ederek hediye etti.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyenin her şeyden önce çevreci odaklı projelere son derece önem veren bir kurum olduğunu belirterek, “Bu amaçla ekolojik dengeye zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçmek için projeler üretiyoruz. Ödüllerini verdiğimiz bu çalışmada projelerimizden birisidir. Erbaa Belediyesi elektronik atıkların toplanması için Cumhuriyet Meydanına elektronik atık toplama kutusu yerleştirdik. Kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarını ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçladık” dedi.

Çevreci okullara ödül

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