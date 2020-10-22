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Çevreci yatırımın çevreci projesinde sona yaklaşıldı

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyaret ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin katı atıkları demiryolu ile taşınması projesinin son adımlarını masaya yatırdı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Çevreci yatırımın çevreci projesinde sona yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyaret ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin katı atıkları demiryolu ile taşınması projesinin son adımlarını masaya yatırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu. TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu’yu makamında ziyaret eden Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesinin evsel katı atıkların trenle taşınması projesindeki son durumunu değerlendirdi. Şehrin 40 yıllık çöp sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği katı atıkların trenle taşınması projesi ile de çevreye bir destek daha verecek. Projenin son detayları hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu ile görüş alışverişinde bulundu. Yıldırım, uygulamaya alınacak proje ile araçların yıpranması, yakıt maliyeti, amortisman ve bakım maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığını, çevreci bir belediye olarak da karbon salınımının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, daha iyi bir Manisa için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yıldırım, Yurtçu’ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.

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