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Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler

BURSA HABERLERİ  | 30.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Nilüfer Kent Konseyi’nin EKODER iş birliğiyle düzenlediği doğal deterjan yapım atölyesine katılanlar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik maddesi yapmayı öğrendi.Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu, EKODER iş birliğiyle doğal deterjan yapım atölyesi düzenledi.

Nilüfer Kent Konseyi’nin EKODER iş birliğiyle düzenlediği doğal deterjan yapım atölyesine katılanlar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik maddesi yapmayı öğrendi.
Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu, EKODER iş birliğiyle doğal deterjan yapım atölyesi düzenledi. İlgi gören atölyede Kimya Mühendisi Sami Ergüzen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ekonomik deterjan ve temizlik maddelerinin yapımını, uygulamalı olarak katılımcılara anlattı. Sabun, çamaşır ve yemek sodası, alkol, limon tuzu, peroksit ve sirke kullanarak deterjan ve temizlik maddesi elde eden Ergüzen, diğer birçok temizlik maddesinin nasıl yapıldığını da paylaştı.
Temizlik maddelerinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Sami Ergüzen, “Bugün kullandığımız malzemelerden doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, piyasadaki ürünlerin yarı fiyatına çok sayıda temizlik maddesi elde edebiliriz. Cam temizleyici, çamaşır makinesi deterjanı, tuvalet temizlik maddesi, bulaşık makinesi deterjanı, koku giderici, kumaş temizleyici bunlardan sadece birkaçı” dedi.

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