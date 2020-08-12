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Çevreyi kirleten besiciler şehir dışına çıkarıldı

KİLİS HABERLERİ  | 12.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı öncesi kurbanlık getiren besicileri çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kent merkezindeki ağılları kapatıldı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde hayvan besiciliği yapan kişilere yönelik denetimler attırıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı öncesi kurbanlık getiren besicileri çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kent merkezindeki ağılları kapatıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde hayvan besiciliği yapan kişilere yönelik denetimler attırıldı. Zabıtanın denetimleri sonucu, Kurban bayramı öncesinde şehir içinde besicilik yapmaması konusunda uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü tarafından besiciler, Kurban bayramı sonrasında ise uyarılara uymayanlara idari işlem uygulandı. Buna rağmen kent merkezinde küçükbaş hayvan besiciliği yapanların ağılları boşaltıldı. Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu ağıllar ve çevresi temizlenerek, hijyen hale getirildi. Ağıllar mühürlendi. Denetimlerin aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

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