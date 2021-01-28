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Çevrim İçi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

28.01.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu” 30 ilden yaklaşık 300 doktorun katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı ve Endoüroloji Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kursta, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu” 30 ilden yaklaşık 300 doktorun katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı ve Endoüroloji Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kursta, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Oğuz ile Prof. Dr. İlhan Geçit ameliyatı gerçekleştirerek katılımcılara bilgiler verdi.
Teknolojinin son imkânlarıyla her çeşit kanser ameliyatlarını yaptıklarını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, yurt içinde ve yurt dışında bu şekil kurslarla hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Beytur, “Pandemi sürecinde de özellikle kanser hastalarının mağdur olmaması için Turgut Özal Tıp Merkezi olarak elimizden gelen tüm imkânları zorladık. Gerek ameliyatlar gerekse kemoterapi konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmamasını sağladık. Çünkü pandemi sürecinde pandemi hastanesi olan çoğu hastaneler Covid-19 hastası dışında hastalara bakmamaktaydı. Turgut Özal Tıp Merkezi hem pandemi hastanesi hem de bu hastalara hizmet vermeye devam etti” ifadelerini kullandı.
Eğitimde zorlu bir cerrahi ameliyatta bulunduklarına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Geçit de, Türkiye’de yaygın yapılan bir cerrahi ameliyat olmadığını, profesör ve doçent gibi unvanlarda kursa katılan hocalar olduğunun altını çizdi.
Prof. Dr. Geçit, birçok üniversiteden katılımcıların olduğunu bildirip, böbrek tümörü olan bir hastanın böbreğini almadan sadece tümörü alarak, böbreği koruyarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Bu uygulamanın Türkiye’de yaklaşık 8-10 merkezde yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Geçit, amaçlarının, deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmak olduğunu kaydetti.

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