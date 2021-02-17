Çevrimiçi temel düzey Onkoloji Hemşireliği kursları tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Birimi ile Onkoloji Hemşireliği Derneğinin iş birliğiyle “Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursu” çevrimiçi olarak düzenlendi.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman akademisyen ve hemşirelerin katıdığı kurs 13 Şubat’ta online olarak gerçekleşti. 4 oturumdan oluşan onkoloji hemşireliği kursuna toplamda 1447 kişi kayıt yaptırdı.

Atatürk Üniversitesi resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlan kursta; Kanserden Korunma, Tarama, Erken Tanı ve Evreleme, Kanserde Lokal ve Sistemik Tedavi Yaklaşımları, Güvenli Kemoterapi Uygulamaları, Gastrointestinal Semptomlar ve Yönetimi, Kanser Ağrısının Yönetimi, Hematolojik Semptomlar ve Yönetimi, Onkoloji Alanında Psikososyal Sorunlar ve Baş etme konu başlıklarıyla sunum yapan akademisyenler, hemşirelik mesleğinin incelikleri hakkında da bilgi verdiler.

Başta Erzurum’da sağlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışan hemşirelere yönelik olarak yapılması planlanan Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursunun yoğun talep üzerine ülke genelinde düzenlenmesine karar verildiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, onkoloji hemşireliğinde görevli personelin alanlarında daha yetkin olmaları adına düzenlenen bu gibi faaliyetlerin sayısının artırılması yönünde gereken desteğin verileceğini belirtti.



