Ceyda Düvenci'nin 'ped' önerisi Engin Öztürk'e soruldu, yanıtı olay oldu! "Bunun ayıpmış gibi..."

Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ceyda Düvenci regl ve ped açıklamasıyla günlerdir gündemde.

Oyuncu "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum... Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Kadın arkadaşın sana ‘Ped var mı?’ diye sorabilsin" deyince sosyal medyayı salladı.

Kimi Ceyda Düvenci ile dalga geçti kimi ise oyuncuya destek oldu. Muhabirlerde gördükleri ünlü isimlere bu konuda fikirlerini sormaya başladı. Engin Öztürk'e de bu konuda bir soru yöneltildi.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Yakışıklı oyuncu Öztürk Ceyda Düvenci'nin önerisi sonrasında şunları söyledi:

"Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hâlâ ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, buradan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki."

Engin Öztürk'ün bu açıklaması özellikle kadınlardan "Helal olsun" yorumları aldı.

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