MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci'nin 'ped' önerisi Engin Öztürk'e soruldu, yanıtı olay oldu! "Bunun ayıpmış gibi..."

Ceyda Düvenci'nin 'ped' önerisi Engin Öztürk'e soruldu, yanıtı olay oldu! "Bunun ayıpmış gibi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde iş yerlerinde erkeklerin kadın iş arkadaşları için ped bulundurması gerektiğini söyleyince çok konuşuldu. Bu fikir muhabirler tarafından ünlü isimlere de sorulmaya başlandı. Engin Öztürk ise ped konusundaki yanıtıyla kadınlardan tam not aldı.

Ceyda Düvenci'nin 'ped' önerisi Engin Öztürk'e soruldu, yanıtı olay oldu! "Bunun ayıpmış gibi..."

Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ceyda Düvenci regl ve ped açıklamasıyla günlerdir gündemde.

Oyuncu "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum... Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Kadın arkadaşın sana ‘Ped var mı?’ diye sorabilsin" deyince sosyal medyayı salladı.

F3k4O9TxSWJ8zeHX

Kimi Ceyda Düvenci ile dalga geçti kimi ise oyuncuya destek oldu. Muhabirlerde gördükleri ünlü isimlere bu konuda fikirlerini sormaya başladı. Engin Öztürk'e de bu konuda bir soru yöneltildi.

Ekran Alıntısı

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Yakışıklı oyuncu Öztürk Ceyda Düvenci'nin önerisi sonrasında şunları söyledi:

"Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hâlâ ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, buradan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki."

Engin Öztürk'ün bu açıklaması özellikle kadınlardan "Helal olsun" yorumları aldı.

Engin Öztürk'ün sözlerine katılıyor musunuz?

Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladıKüfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladı
Servetiyle gündem olan Zehra Güneş'in tarzı yine olay oldu! "Masallardaki mavi periler gibi"Servetiyle gündem olan Zehra Güneş'in tarzı yine olay oldu! "Masallardaki mavi periler gibi"
Bir süredir Londra'daydı! Sokak tarzı dikkat çektiBir süredir Londra'daydı! Sokak tarzı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Engin Öztürk
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş sosyal medyayı salladı: "Madem ekonomi kötü, neden AVM'ler dolu?"

Özgür Demirtaş sosyal medyayı salladı: "Madem ekonomi kötü, neden AVM'ler dolu?"

Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Takip sistemi devreye giriyor! Harcamalar kalem kalem hesaplanacak, kamuda tasarrufa uymayana kötü haber!

Emlak satışları düştü, kârı duyan onu tercih etti! Para oraya aktı!

Emlak satışları düştü, kârı duyan onu tercih etti! Para oraya aktı!

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.