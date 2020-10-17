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Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, kızının nikahını kıydı

ADANA HABERLERİ  | 17.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kızı Jale Erdem’in düğün töreninde nikahını kıydı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kızı Jale Erdem’in düğün töreninde nikahını kıydı. Nikah sırasında duygulanan Başkan, anne esprileri ile büyük alkış aldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kızı Jale Erdem’in nikahını kıydı. Bursa’da yaşayan tekstil mühendisi Ferhat Ateş ile hayatını birleştiren Jale Erdem, annesinin nikahını kıymasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çiftin nikah törenine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akif Akay, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Oya Tekin, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadoğlu, İyi Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gül Paksoy yaptı. Ateş çiftinin mutlu gününe siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Nikah töreni sırasında konuşan Başkan Erdem, "Diğer nikahlardan çok farklı oldu, kendi kızımın düğününde nikahını kıymak bana nasip oldu. Anneler çok duygusal olur, ben bunu yaparım dedim ama canım kızım, evimizin pamuk prensesini vermek biraz zor geldi, bu yüzden düşündüğüm den daha çok heyecanlandım. Kızım Jale ve damadımız Ferhat’a ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan kıymetli protokol ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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