Ceyhan Belediyesi sebze yetiştirip dağıtacak

Adana’nın Ceyhan ilçesinde belediye, 2 dönüm arazide ektiği sebzeleri yetiştirip ihtilaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 hafta önce 2 dönüm araziye sebze ekilmeye başlandı. Sebzeler yetiştirildikten sonra maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtalacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yaptığı açıklamada, ’"Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor. Vatandaşlarımıza her alanda katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlayarak Ceyhan’ı her alanda sosyal belediyecilik anlamında kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri dar gelirli ailelerin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz. Ceyhan halkının her zaman yanındayız" dedi.