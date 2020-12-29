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Ceyhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak

ADANA HABERLERİ  | 29.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye çalışanlarına ödenecek asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.Başkan Erdem, belediyede en düşük asgari ücretin 3 bin 100 TL olmasına karar verdiklerini belirterek, "Biz canla başla çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye çalışanlarına ödenecek asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.
Başkan Erdem, belediyede en düşük asgari ücretin 3 bin 100 TL olmasına karar verdiklerini belirterek, "Biz canla başla çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız. Emekçi kardeşlerimiz gece gündüz demeden çalışarak Ceyhan halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Tüm çalışan ekip arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyor, yeni yıl da emekçi kardeşlerimize başarılarının devamını dileyerek almış olduğumuz bu kararın tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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