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Ceyhan evde kaldı

ADANA HABERLERİ  | 29.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde korona virüs nedeniyle Adana Valiliği il genelinde olduğu gibi 30 dakikada bir "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde korona virüs nedeniyle Adana Valiliği il genelinde olduğu gibi 30 dakikada bir "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı. Ceyhanlı vatandaşlar da uyarıları dikkate aldığı gözlenirken sokaklar, caddeler, parklar bomboş kaldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de vaka ve ölüm sayısının artmasıyla önlemler de artırıldı. Adana Valiliği bu nedenle vatandaşların sokağa çıkmaması için yeni tedbirler aldı. Valilik vatandaşların sokağa çıkmasını önlemek için polislerin sürekli devriye atmasına sağlarken bunun yanı sıra 30 dakikada bir "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yapıldı. Ayrıca trafik işaretlerine "Evde kalın" yazısı yazılarak vatandaşlar uyarıldı. Bu uyarılar üzerine Ceyhanlılar çağrılara kulak vererek evden çıkmadı. Sokaklar ve parklar bomboş kaldı. Önceki günlere oranla dışarı çıkan insan sayısının çok azaldığı görüldü.
Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, korona virüs tedbirlerine uyan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

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