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Ceyhan kent meydanında peyzaj çalışmaları devam ediyor

ADANA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kent meydanında peyzaj çalışmalarının ardından rulo çim serimine başlandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kent meydanında peyzaj çalışmalarının ardından rulo çim serimine başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, projenin Ceyhan’ın çehresini değiştireceğini söyledi.
Ceyhan’da vatandaşların merakla beklediği Kent Meydanı Projesi, içinde bulunan Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Ceyhan’ın sosyal yaşamını renklendirmeye hazırlanıyor. İçinde bulunan tiyatro ve konferans salonları ve 24 saat açık kütüphane ile sosyal aktivitelerin ve sanatsal çalışmaların rahatlıkla yapılabileceği kent meydanının yemyeşil yapısı ile şehrin ortasında bir nefes alma alanı olması bekleniyor.

“Kent Meydanı Ceyhan’ın Cazibe Merkezi Olacak”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Erdem; “Kent Meydanımızda peyzaj çalışmalarımızın ardından rulo çim serme işlemlerine başladık. Kent Meydanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ceyhan’ın çehresini değiştirecek, şehrin vitrini olacak bu proje, ilçemizin sosyal yaşamına bilimle ve sanatla katkıda bulunacak, aynı zamanda kadın, erkek, genç, yaşlı bütün vatandaşlarımızın bir araya gelip güzel vakit geçirebileceği, tiyatro salonları ve kütüphanesi ile bir cazibe merkezi olacaktır. Ceyhan daha yeşil olacak” ifadelerini kullandı.

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