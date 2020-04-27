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Ceyhan’a dezenfekte tünelleri kuruluyor

ADANA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına dezenfekte tüneli kuruyor.Yaya trafiği en fazla olan Çamlıyol İnönü Bulvarı ve Kızılay Caddesi ve pazar yerlerinin ardından şimdi de çarşı merkezindeki Atatürk Caddesine dezenfekte tüneli kuruldu.Yüzde 100 ekolojik ürünlerden üretilen solüsyon ve buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı belirtilen dezenfekte tüneli ile salgının daha fazla kişiye bulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için bir dizi çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Ceyhan’da çok yoğun bir şekilde kullanılan caddelerimizde önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık.

Ceyhan Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına dezenfekte tüneli kuruyor.
Yaya trafiği en fazla olan Çamlıyol İnönü Bulvarı ve Kızılay Caddesi ve pazar yerlerinin ardından şimdi de çarşı merkezindeki Atatürk Caddesine dezenfekte tüneli kuruldu.
Yüzde 100 ekolojik ürünlerden üretilen solüsyon ve buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı belirtilen dezenfekte tüneli ile salgının daha fazla kişiye bulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için bir dizi çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Ceyhan’da çok yoğun bir şekilde kullanılan caddelerimizde önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Hemen hemen her caddemizde bir dezenfeksiyon tüneli var. Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı çok önemli. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimden de kendi sağlıkları için tüm bu önlemlere uymalarını rica ediyorum. Lütfen evlerinizde kalın ve aldığımız tedbirlere uyun ve uygulayın. Bu hepimizin mücadelesi, bu felaketi her birlikte aşabiliriz” diye konuştu.

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