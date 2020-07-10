Ceyhan’a yeni SGM hizmet binası

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen, Ceyhan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (SGM) hizmet binası sözleşmesi yüklenici firma yetkilileri ile imzalandı.

922,50 metrekare arsa üzerine zemin+4 kat inşa edilecek SGM hizmet binasının toplam yatırım bedelinin 2.281.490,00 TL olduğu, önümüzdeki günlerde temel atıldıktan sonra 300 iş günü içerisinde binanın tamamlanıp teslim edileceği öğrenildi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan’a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize vermiş olduğu destekten dolayı Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay’a teşekkür etti.

