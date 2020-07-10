YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan’a yeni SGM hizmet binası

Ceyhan’a yeni SGM hizmet binası

ADANA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen, Ceyhan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (SGM) hizmet binası sözleşmesi yüklenici firma yetkilileri ile imzalandı.922,50 metrekare arsa üzerine zemin+4 kat inşa edilecek SGM hizmet binasının toplam yatırım bedelinin 2.281.490,00 TL olduğu, önümüzdeki günlerde temel atıldıktan sonra 300 iş günü içerisinde binanın tamamlanıp teslim edileceği öğrenildi.AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan’a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize vermiş olduğu destekten dolayı Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay’a teşekkür etti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen, Ceyhan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (SGM) hizmet binası sözleşmesi yüklenici firma yetkilileri ile imzalandı.
922,50 metrekare arsa üzerine zemin+4 kat inşa edilecek SGM hizmet binasının toplam yatırım bedelinin 2.281.490,00 TL olduğu, önümüzdeki günlerde temel atıldıktan sonra 300 iş günü içerisinde binanın tamamlanıp teslim edileceği öğrenildi.
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan’a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize vermiş olduğu destekten dolayı Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Adana Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Deva Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.