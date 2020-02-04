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Ceyhan’da bütün binalar denetlenecek

ADANA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi, ilçedeki tüm binaların daha hassas bir şekilde denetlenebilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruyor.İmar Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı denetim işlerinin daha hızlı ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılabilmesi için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından kurulması istenen Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ceyhan’daki bütün binaları inceleme altına alacak.

Ceyhan’da bütün binalar denetlenecek

Ceyhan Belediyesi, ilçedeki tüm binaların daha hassas bir şekilde denetlenebilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruyor.
İmar Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı denetim işlerinin daha hızlı ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılabilmesi için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından kurulması istenen Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ceyhan’daki bütün binaları inceleme altına alacak. Yapı Kontrol Müdürlüğünün yapacağı faaliyetlerin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Aydar, “Biz büyük Ceyhan depreminde 145 canımızı kaybetmiş bir ilçeyiz. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Deprem değil, bina öldürür fikrinin doğruluğunu kabul ederek Ceyhan’daki binaları deprem yönetmeliğine uygun hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Daha önce İmar Müdürlüğümüzün devam ettirdiği yapı denetim işlerini özel bir itina ile yerine getirecek bir Yapı Kontrol Müdürlüğü kuruyoruz. Bu müdürlüğümüz Ceyhan’da yapılacak yeni binaların deprem yönetmeliğine uygunluğunu denetlemekle kalmayıp, daha önce yapılan binaları da kontrol edecek. İskân aldıktan sonra binalarda değişiklik yapılmış mı, bu değişiklikler bir risk oluşturuyor mu, tüm bunlar bu müdürlüğümüz tarafından denetlenecek. Bu kontrolleri ve sonrasında iyileştirme çalışmalarını ne kadar çabuk yaparsak olası bir depremde o kadar az zarar görürüz. Bu nedenle kaybedecek vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

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