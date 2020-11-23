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Ceyhan’da çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 23.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan oyun parkları özel dezenfektanlarla yıkandı.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çocukları ve ailelerini Covid-19 salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren birçok önlem aldıklarını belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz parklarda yoğun temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan oyun parkları özel dezenfektanlarla yıkandı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çocukları ve ailelerini Covid-19 salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren birçok önlem aldıklarını belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz parklarda yoğun temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu anlamda gerek çocuklarımızın gerekse ailelerimizin sağlığını önemsiyoruz. Çünkü parklarımızı daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Ceyhan genelindeki tüm oyun parklarını dezenfekte işlemini gerçekleştirerek onları salgından korumak amacı ile gereken tüm tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkarttık” dedi.

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