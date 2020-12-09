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Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları

ADANA HABERLERİ  | 09.12.2020 14:20 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Ceyhan’ın tüm mahallelerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Civantayak Mahallesinde yapılan çalışmaları takip etti.

Ceyhan Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Ceyhan’ın tüm mahallelerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Civantayak Mahallesinde yapılan çalışmaları takip etti. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan ekipler,, mahallenin dört bir tarafını tertemiz hale getirdi.
Mahalle sakinlerinin istek ve dileklerini dinleyen Başkan Erdem, “Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız" dedi. Ceyhan’ın dört bir tarafında ilaçlama dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yineleyerek salgın hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor. Belediye ekipleri, korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını tüm mahallerde sürdürüyor. Korona virüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler devam edecek" dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdem, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kent merkezinin dört bir tarafında dezenfekte çalışması yapıyor. Her mahallemize eşit hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin çalışmalarını bizzat takip ederek vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Sizlerin sağlığı her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın sağlığı için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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