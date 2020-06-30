Ceyhan’da dijital dönem başladı

Ceyhan Belediyesi, e-belediye hizmeti ile web sitesini kullanarak emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ödeme ve borç sorgulama dönemini başlattı.

İnternetin hayatın her alanında kullanımının yaygınlaşması ile belediye hizmetlerinde de dijital çağa geçildi. Özellikle ilçe dışında ve yurt dışında yaşayan Ceyhanlıların yoğun talebini değerlendiren Ceyhan Belediyesi "ceyhan.bel.tr" web adresinden emlak, çevre temizlik vergisi ödeme ve borç sorgulama hizmeti vermeye başladı.

Teknolojiyi vatandaşının yararına kullanmanın önemini vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Belediyemizin web sayfasından daha önce dijital ödeme işlemleri gerçekleştirilemiyordu. Vatandaşlarımız vergi ödemek için sıra beklemek durumunda kalıyorlardı. Yurt dışında ve şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz de emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödeme tarihlerini kaçırdıkları için mağduriyet yaşıyorlardı. Biz web sitemize eklettiğimiz bir ödeme eklentisi ile tüm bu sorunları ortadan kaldırdık. Şimdi vatandaşlarımız dünyanın her yerinden ceyhan.bel.tr adresine girerek ödeme yapabilirler” dedi.

