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Ceyhan’da hayvan barınağına mama desteği

ADANA HABERLERİ  | 29.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, meclis üyeleriyle Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağınamama desteğinde bulundu.Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayvan barınağındaki olumsuzlukların önüne geçmek için can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, meclis üyeleriyle Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağına
mama desteğinde bulundu.
Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayvan barınağındaki olumsuzlukların önüne geçmek için can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Bünül, "Ceyhanımızda çevre, doğa ve hayvan haklarını koruma maksadıyla Cumhur İttifakı olarak Ağustos ayı Belediye Meclisi Toplantısında Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Komisyonu kurulması teklifini getireceğiz. Biz, doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını savunuyoruz, savunacağız. Her alanda Ceyhan’a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize gerekli tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz. Güven ortamında ve huzur dolu bir Ceyhan oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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