Ceyhan’da ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılayı Ceyhan Şubesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte faaliyet yürüten Türk Kızılayı Ceyhan Şubesi, ilçede belirlenen adreslere gıda, giyim, çocuk paketi ve nakdi yardımları ulaştırdı.

Kızılay Ceyhan Şubesi şimdiye kadar 248 aileye gıda ve nakdi yardımı, 400 aileye ise giysi ve çocuk paketi yardımlarını ulaştırdığını duyurdu. Yardım dağıtımı esnasında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ateşleri de ölçülerek ihtiyaçları soruldu.

Türk Kızılayı Ceyhan Şube Başkanı Adil Turnalı, yardım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, “Kızılay Ceyhan şubesi olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardım paketleri dağıtımın ilk etabını tamamladık. Bu hafta ve önümüzdeki süreçte gelecek olan yardımlarla 65 yaş üstü toplam 2 bin 500 aileye nakdi, gıda ve giysi yardımlarını ulaştırarak ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam edeceğiz. Yardım faaliyetlerimizin daha fazla aileye ulaşması için hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarına talibiz. Bu zor günleri millet olarak hep birlikte atlatacağız” dedi.

