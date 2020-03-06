YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan’da larva mücadelesi başladı

Ceyhan’da larva mücadelesi başladı

ADANA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde larva mücadelesi başlatıldı.Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yaz sıcaklarının artmasıyla yaşanacak olası bir sivrisinek sorununun yaşanmaması için larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarını başlattı.Merkez Mithatpaşa, Namık Kemal ve Civantayak mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının Ceyhan’ın 31 merkez ve 81 civar olmak üzere 112 mahallesinde devam edeceği bildirildi.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sineklerin larva dönemi seçim dönemine denk geldiğini ve yerel yöneticilerin sinekle mücadelede kullanılması gereken araçları seçim çalışmalarında kullandıkları için ilaçlama çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın da desteği ile olağanüstü bir çalışma yürüterek sinek sorununu gidermiştik.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde larva mücadelesi başlatıldı.
Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yaz sıcaklarının artmasıyla yaşanacak olası bir sivrisinek sorununun yaşanmaması için larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarını başlattı.
Merkez Mithatpaşa, Namık Kemal ve Civantayak mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının Ceyhan’ın 31 merkez ve 81 civar olmak üzere 112 mahallesinde devam edeceği bildirildi.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sineklerin larva dönemi seçim dönemine denk geldiğini ve yerel yöneticilerin sinekle mücadelede kullanılması gereken araçları seçim çalışmalarında kullandıkları için ilaçlama çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın da desteği ile olağanüstü bir çalışma yürüterek sinek sorununu gidermiştik. Ancak bilimsel bir gerçek var. İlaçlamanın kış sonunda yapılması gerekiyor. Bu nedenle ilçemizde geniş kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattık. Bu yıl sinek sorununun yaşanmayacağını dşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Adana Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Ceren Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.