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Ceyhan’da sinekle mücadele başladı

19.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Ceyhan Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şubat ayı larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarına başladı.Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi ekiplerinin, haşere ve sinek üreme alanları olan, rögarlar, menholler, kuyular, kanaletler, sulu bodrumlar, dereler, fosseptikler, havuzlar ve sulak alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına hızlı başladı.Yaz aylarında vatandaşların rahat etmeleri için larva döneminin önemine vurgu yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde, programlı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.Ceyhan’ın merkez mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının 112 mahallede devam edeceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilaçlama çalışmalarını yıl boyu sürdürüyoruz.

Ceyhan Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şubat ayı larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi ekiplerinin, haşere ve sinek üreme alanları olan, rögarlar, menholler, kuyular, kanaletler, sulu bodrumlar, dereler, fosseptikler, havuzlar ve sulak alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına hızlı başladı.
Yaz aylarında vatandaşların rahat etmeleri için larva döneminin önemine vurgu yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde, programlı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ceyhan’ın merkez mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının 112 mahallede devam edeceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilaçlama çalışmalarını yıl boyu sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza bu yılda erken başlayarak Şubat ayında önlemimizi aldık. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak, sivrisinek, karasinek, yakarca, ot sinekleri, hamamböceği ve farelere karşı ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar her konuda olduğu gibi sinekle mücadele konusunda da ekiplerimiz ve ekipleri ile Ceyhan için el ele vererek çalışıyor. Tüm ekiplerimizin yoğun gayreti ile sinek konusunda Ceyhan’da güzel bir yaz geçireceğiz” dedi.

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