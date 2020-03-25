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Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

ADANA HABERLERİ  | 25.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir ekip kurdu.Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında temel ihtiyaçlarını internetten karşılayamayan ya da yardım edecek kimsesi bulunmayan 65 yaşın üstündeki Ceyhanlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ekip salgın riskinin ortadan kalkacağı zamana değin Ceyhan halkına hizmet verecek.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, salgının ilçelerinde de can kayıplarına neden olmaması için teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte yalnız yaşayan ya da temek ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla özel bir ekip kurduk.

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Ceyhan Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir ekip kurdu.
Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında temel ihtiyaçlarını internetten karşılayamayan ya da yardım edecek kimsesi bulunmayan 65 yaşın üstündeki Ceyhanlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ekip salgın riskinin ortadan kalkacağı zamana değin Ceyhan halkına hizmet verecek.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, salgının ilçelerinde de can kayıplarına neden olmaması için teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte yalnız yaşayan ya da temek ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla özel bir ekip kurduk. Bu ekibimiz 0850 305 01 53 numaralı çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin edip evlerine servis yapacaklar. Biz vatandaşımızın derdine derman olmak için çalışıyoruz. Vatandaşımızın da bu süreçte mümkün olduğunca evinde kalması ve hijyen kurallarına özen göstermesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

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Erdeve Eczanesi
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Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
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