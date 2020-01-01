YURTHABER
  4. Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeği

Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeği

ADANA HABERLERİ  | 01.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2019 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.Nazimiye ve Rıdvan Yıldırım çiftinin 2.

Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeği

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2019 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.
Nazimiye ve Rıdvan Yıldırım çiftinin 2. bebekleri yeni yılın ilk bebekleri olarak dünyaya gözlerini açtı. Ceyhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde normal doğumla 2 kilo 820 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bebeğin annesi Nazimiye Yıldırım, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Baba Rıdvan Yıldırım ise çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeği

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Çukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanıÇukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanı
Kan hastası çocuklar yeni yılı kutladıKan hastası çocuklar yeni yılı kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Adana Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:47
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Burcu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Kanber Hoca’ya Sürpriz Doğum Günü

Kanber Hoca’ya Sürpriz Doğum Günü

Bbp Kozan İlçe Başkanlığına Sığar Seçildi

Bbp Kozan İlçe Başkanlığına Sığar Seçildi

Kimler kan bağışında bulunabilir?

Kimler kan bağışında bulunabilir?

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.