Ceyhan’da yılbaşı tedbirlerinde silah ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında silahların teminine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 11 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından iki şahsa silah bulundurmaktan idari işlem, iki şahsa ise genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan adli işlem uygulandı.

