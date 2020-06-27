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Ceyhan’da YKS heyecanı

ADANA HABERLERİ  | 27.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Genç nüfusun yüksek olduğu Ceyhan’da neredeyse her evde YKS heyecanı yaşandı.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, gençlerin Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı heyecanına ortak oldu.

Genç nüfusun yüksek olduğu Ceyhan’da neredeyse her evde YKS heyecanı yaşandı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, gençlerin Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı heyecanına ortak oldu. Sınavın yapıldığı okulları tek tek ziyaret eden Başkan Erdem vatandaşlara Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü’nün ürettiği maskeleri ve kalem setlerini armağan etti.
Sınavdan önce Ceyhan Belediyesi tarafından dezenfekte edilen ve giriş çıkışa kapatılan okullarda bugün YKS heyecanı yaşandı. Başkan Erdem ailelerin sınav heyecanına ortak olurken okul önlerinde bekleyen velilere sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunmayı da ihmal etmedi.

"Gençlerimizin Sağlığı ve Huzuru Bütün Sınavlardan Önemlidir"
Öğrenci velileri ile birlikte öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sınav endişesi yaşayan ailelerle de sohbet etti.
"Sınavlar gençlerimiz için büyük bir stres kaynağı iken bu yıl bir de pandemi sürecinde sınav hazırlığı yapmak zorunda kaldılar. Bugün de olağanüstü şartlarda sınava giriyorlar. Hiçbir sınav onların sağlığından ve huzurundan daha önemli olamaz. Elbette bu süreçten olumsuz etkilenen gençlerimiz de olacaktır. Biz büyükler olarak onlara her türlü sınav sonucundan daha kıymetli olduklarını hatırlatmalıyız. Tüm gençlerimize sağlıklı,huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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