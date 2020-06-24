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Ceyhanlı gençler sınava hazır

ADANA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi gençleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kursları (BESYO) ile yetenek sınavlarına ücretsiz olarak hazırladı.

Ceyhan Belediyesi gençleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kursları (BESYO) ile yetenek sınavlarına ücretsiz olarak hazırladı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesinde öğrenciler ile bir araya gelip başarılar diledi.
23 Ekim’den bu yana uzman bir kadro ile ücretsiz olarak verilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu hazırlık kurslarına (BESYO) katılan 140 öğrenci sınavı kazanmak için gün sayıyor. Aralarında daha önce yüksek kurs ücretleri nedeniyle eğitim alma şansı bulamayan dezavantajlı öğrencilerin de yer aldığı gençler yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 30 bin kilometre yol yaparak 15 farklı üniversitede şansını deneyecek.
YKS öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Gençlerimiz 23 Ekim’den bu yana uzman kadromuzla yoğun bir sınava hazırlık dönemi yaşadı. BESYO hazırlık kursları daha önce ilçemizde özel kurumlar tarafından veriliyordu. Biz özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin bu kurslardan yararlanamadığını görerek BESYO hazırlık kurslarını ücretsiz hale getirdik. Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerimiz 11 Mart’tan 1 Haziran’a kadar eğitimlere ara vermek zorunda kaldılar. Ancak eğitmenlerimiz öğrencilerimizi kısa sürede sınava hazır hale getirdiler. Biz 140 öğrencimizden tüm zor koşullara rağmen yüzde 80 oranında bir başarı bekliyoruz. Çocuklar, biz size inandık, lütfen siz de kendi gücünüze inanın" ifadelerini kullandı.

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