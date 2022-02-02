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Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

02.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde takip ettiğini açıkladı. Twitter'dan korkusunu dile getiren Ertem, şahsın kendisine yakın olmak için cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini ve son olarak taşındığı evin adresini öğrenip, yemek yolladığını açıklayarak, savcılığa şikayette bulunacağını söyledi.

Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Sanatçı Ceylan Ertem, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından beş yıldır takip edildiğini açıklayarak, yaşadığı korkuyu paylaştı.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını, hatta kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini ve en sevdiği erkek ismini aldığını söyledi.

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Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak "hayranıyım" diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm" dedi.

"2006 yılından bu yana profesyonel olarak şarkıcı-şarkı yazarı olarak bir kısmınızın hayatındayım. Yıllar geçtikçe daha yakından bu yolculuğumun tanığı oldunuz. Bu süreçte ben de birçok sıkı dinleyicimin üniversite hayatlarına, evliliklerine, nasıl başarılara imza attıklarına şahit oldum, çok bebeğin isim annesi oldum ve bu ilişki biçiminden memnun da oldum. Ancak her zaman bu ilişki belirli bir mesafe + saygı çerçevesinde ilerledi, gelişti."

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"BENİMLE OLABİLMEK İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİNİ YAZDI"

"Şöyle ki bundan sanırım 5-6 yıl evvel bir dinleyicim de tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. Yavaş yavaş göz aşinalığı oluştu. Bir kadın dinleyicimdi. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine NET olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım.

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"ADINI EN SEVDİĞİM ERKEK İSMİNDEN SEÇTİ"

Yaşadığı şehri değiştirdi, İzmir’de yaşarken, (o dönemler yaşadığım) Anadolu Hisarı’na taşındığını yazdı. Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini AÇIKÇA belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin ‘benim için’ olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti."

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"BİR DÖNEM SEVGİLİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE..."

"Bir dönem bir sevgilim olduğunda ‘bana bunu nasıl yaparsın’ minvalinde mesajlar gönderdi. Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri ‘yine’ öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak.
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"BU BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Bu akşam ise ‘hayranıyım’ diye yalan söyleyerek, benim de zaman zaman sipariş verdiğim bir restoranta adıma sipariş vermiş. Siparişi alan mekân faturayı gönderince tam olarak nerede yaşadığımı öğrenmiş. (Mekanlara da uyarımdır, aman ne olur bu tür şeylere dikkat edelim.) Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu.

Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm. Konserlere korumayla giden biri değilim, düşünüyorum. Konserlerde o yüzün olduğu tarafa bakamıyorum. Onun olduğu yöndeki dinleyicilerimle iletişimim sıfır. Kuliste bir şey göndermiş midir kaygısı yaşıyorum.

Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Yaşadığım yerdeki bekçiyi uyarıyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim."


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