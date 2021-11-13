Ceylan Ertem kimdir, aslen nerelidir? Ceylan Ertem kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler programının 13 Kasım konukları arasında yer alan Ceylan Ertem'in kariyerine ve özel hayatına dair pek çok bilgi merak ediliyor. Aslen Çerkez olan Ceylan Ertem, müzik hayatına Adapazarı'nda başladı.

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Aslen Çerkez olan şarkıcı 1992 yılında Adapazarı Belediyesi'nin Çocuk ve Gençlik Korosu'na katılınca, müziğe olan ilgisini keşfetti. 1995 yılında piyano ve gitar eğitimi alan Ertem, İstanbul'a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2 yıl boyunca Batı Müziği eğitimi aldı. Ertem, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Müzikoloji okudu.

Avrupa'da da mesleğini sürdüren Ertem, Berlin'de birçok konser verdi. 2010 yılında konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edilen Ertem, Hollandalı müzik grubu Barana ile 1 aylık turneye çıktı. 2010 yılında ilk albümü Soluk'u çıkaran Ertem, kısa sürede Türkiye'nin sevilen şarkıcıları arasına girmeyi başardı.



