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Ceylan Karavil Park AVM korona virüs nedeniyle geçici olarak kapanma kararı aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM’yi kapattı.

Ceylan Karavil Park AVM korona virüs nedeniyle geçici olarak kapanma kararı aldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM’yi kapattı. AVM’de faaliyet veren eczane ve market dışında diğer mağazalar geçici süreyle kapattı.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolunda hizmet veren Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifade yer verildi; “Değerli ziyaretçilerimiz. Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler sebebiyle alışveriş merkezimizde konuk ettiğimiz siz değerli misafirlerimizin, yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanımızın ’Evinizden çıkmayın’ yönlendirmeleri doğrultusundan Ceylan Karavil Park olarak her zamanki hassasiyetimizle tüm misafirlerimize ’Evde kalın’ diyor, geçici bir süre ile kapılarımızı kapatıyoruz. Bu süre zarfından temel ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz 5M Migros 12.00 ila 20.00, eczanemiz ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasından açık kalacağını bilgilerinize sunarız. En kısa sürede görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz".

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