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Ceylan Karavil Park AVM’de kadına yönelik şiddete karşı sergi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Ceylan Karavil Park AVM’de sergi açtı.Kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, Kayapınar Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sergi düzenledi.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Ceylan Karavil Park AVM’de sergi açtı.
Kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, Kayapınar Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sergi düzenledi. Sergide canlı heykel ve bando takımı eşliğinde vatandaşlara, kadına şiddet konusunda farkındalık oluştutulmaya çalışıldı. Ceylan Karavil Park AVM’de düzenlenen programa Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ile vatandaşlar katıldı. Sergi, vatandaşların beğenisini kazandı.

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