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Ceylan Karavil Park AVM’de Sevgililer Günü etkinliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM’de Sevgililer Günü dolayısıyla 90’lı yılların vazgeçilmez şarkıları Big Band 21 orkestrası tarafından seslendirilirken, şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, birbirinde güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM’de Sevgililer Günü dolayısıyla 90’lı yılların vazgeçilmez şarkıları Big Band 21 orkestrası tarafından seslendirilirken, şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.
Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, birbirinde güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Ceylan Karavil Park AVM’de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte 90’lı yılların vazgeçilmez şarkıları Big Band 21 orkestrası tarafından seslendirilirken, şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Gençler ve çocuklar tarafından beğeni ile dinlenen grup salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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