Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM’den bir öncü proje daha hayata geçirildi. Alışveriş merkezinin bir çok noktasına dezenfektan suyu bırakılarak hijyenik bakımından farkındalık oluşturuldu.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, hijyen noktaları oluşturuldu. Alışveriş merkezinin birçok yerine hijyen noktaları ile vatandaşların sağlığı açısından da yeni projelere imza atan Ceylan Karavil Park AVM, öncü projeleri ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Ziyaretçilerinin sağlığına da hizmet ettiklerini söyleyen Ceylan Karavil Park AVM Pazarlama Müdürü Didem Yılmaz Oto, farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini aktardı. Oto, “Alışveriş merkezimizin belirli yerlerinde hijyen noktaları oluşturduk. Bu noktalarda ziyaretçilerimiz, dezenfektan yardımıyla el hijyeni sağlayabilecekler. Hijyen konusunda farkındalık oluşturmak ve ziyaretçilerimizin sağlığına hizmet etmek bizim için önem arz etmektedir” dedi.

