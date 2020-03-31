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Ceylan Karavil Park AVM’den kiracılarına destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan dışındaki markaların faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde AVM’yi kapatma kararı aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan dışındaki markaların faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde AVM’yi kapatma kararı aldı. AVM yönetimi kapalı oldukları süre içerisinde kiracılarından kira almayacaklarını açıkladı.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolunda hizmet veren Ceylan Karavil Park AVM korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart’ta zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan dışındaki markaların faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde AVM’yi kapatma kararı aldı. AVM yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Yönetim 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kiracılarından kira almayacağını açıkladı. Açıklamada, “Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi olarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler sonucunda 20 Mart 2020 tarihi itibari ile zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan mağazalarımız dışındaki markalarımızın faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde bizlere de AVM’yi kapatma kararı almıştık. Tüm dünyada olduğu gibi bizler içinde zorlu geçen bu dönemde Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi olarak her zaman olduğu gibi kiracılarımızın yanında olduğumuz ve bu doğrultuda 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan mağazalarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna bildirmek isteriz. Ayrıca yine bu zorlu dönem için bir ricamız da kapalı kaldığımız dönem itibaren çok özlediğimiz Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinin değerli misafirlerinden zorlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kal çağrılarına uyulmasını istiyoruz" denildi.

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