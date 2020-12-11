Ceylan ve Ahlatcı çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisine iletilen taleplerin karşılanması noktasındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak’ta ikamet eden Hanife ve İsa Efe çiftinin çocukları Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan pandemi sürecinde online derslerini daha rahat yapabilmek için tablet talebinde bulundular. Milletvekili Ceylan’ın çabalarıyla sağlanan Tablet ve içerisinde bebek oyuncak, futbol topu, satranç takımı AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli tarafından Efe Ailesi’ne teslim edildi.

Teslim sırasında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve sevgilerini ileterek her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca görüntülü olarak Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı arayarak Efe Ailesi fertleriyle görüştürdü. Görüşme sırasında Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a hediyeleri için teşekkür ettiler.

Milletvekili Ceylan, ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların isteklerini her zaman önemsediğini belirterek, güle güle kullanmalarını ve özellikle de derslerine iyi çalışmalarını tavsiye etti.