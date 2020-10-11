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Ceylan’dan Mecitözü yolunda inceleme

ÇORUM HABERLERİ  | 11.10.2020 09:11 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “2021 yılı sonunda Çorum’daki ilçelerimizin yollarının yüzde 90’ını tamamlamış olacağız” dedi.AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapımı devam eden Çorum-Mecitözü yolunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Ortaköy yolunun 25 kilometrelik bölümünün yapıldığını dile getiren Ceylan, kalan kısmının da 2021 yılında ihale edilerek tamamlanacağını açıkladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “2021 yılı sonunda Çorum’daki ilçelerimizin yollarının yüzde 90’ını tamamlamış olacağız” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapımı devam eden Çorum-Mecitözü yolunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Ortaköy yolunun 25 kilometrelik bölümünün yapıldığını dile getiren Ceylan, kalan kısmının da 2021 yılında ihale edilerek tamamlanacağını açıkladı. Sungurlu-Boğazkale arasında bulunan 16 kilometrelik yolun da projesine başlandığını kaydeden Ceylan, Hititlerin başkenti olan Boğazkaleyi güzel bir yola kavuşturacaklarını ifade etti.
Çorum’un adeta şantiyeye döndüğünü anlatan Ceylan, “İl genel meclisimiz tarafından köy yollarımızda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Merkezde Çorum Belediyemiz tüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İl merkezimiz başta olmak üzere Çorum’un genelinde bir şantiyemiz var. Yol önemli. Trafik kazalarında birçok insanımızı kaybettik. Yollarımızın standartları yükseldikçe trafik kaza oranları da düşüyor. Amacımız insanlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmesi. Çorum-Mecitözü karayolumuzda önemli bir yol. Burası duble yol olacak. Mecitözü-Çorum, Çorum-Ortaköy, Çorum-İskilip karayolu, Kırkdilim projemiz her alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2021 yılı sonunda Çorum’daki ilçelerimizin yollarının yüzde 90’ını tamamlamış olacağız” diye konuştu.
Ceylan’a incelemeler sırasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ve parti yöneticileri eşlik etti.

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