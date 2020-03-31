YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ceylanpınar’da kasap ve fırınlara sıkı denetim

Ceylanpınar’da kasap ve fırınlara sıkı denetim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Korona virüs salgın riski nedeniyle periyodik gıda denetim işlemlerine ilave hijyen şartlarını ve sosyal mesafe kurallarını da ekleyen kontrol kurulları, gıda ile yakın temasta bulunan işletmelerdeki denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde oluşturulan Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu ve Uygulama Takip Kurulları, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan tedbir kararlarının sahadaki uygulamasını büyük bir hassasiyetle takip ederken, tüm ilçelerde Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan operasyon ve çalışma grupları da faaliyetlerini günlük olarak Uygulama Takip Kuruluna bildiriyor.

Korona virüs salgın riski nedeniyle periyodik gıda denetim işlemlerine ilave hijyen şartlarını ve sosyal mesafe kurallarını da ekleyen kontrol kurulları, gıda ile yakın temasta bulunan işletmelerdeki denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde oluşturulan Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu ve Uygulama Takip Kurulları, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan tedbir kararlarının sahadaki uygulamasını büyük bir hassasiyetle takip ederken, tüm ilçelerde Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan operasyon ve çalışma grupları da faaliyetlerini günlük olarak Uygulama Takip Kuruluna bildiriyor. Şanlıurfa’daki tüm ilçelerde denetim faaliyetlerine hız veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetleme ekipleri, hijyen şartlarına uymayan işletmelere kanuni işlem uyguluyor.
Ceylanpınar ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde 11 kasap ve 7 fırında yaptığı denetimlerde hijyen şartları, çalışanların bone, maske, eldiven, önlük kullanması gibi hususları inceledi. Gıda ile yakın temasta bulunan çalışanlara broşürler dağıtan ekipler, kişisel hijyen kuralların yanında işletmelerinin kapı kollarının, terazilerinin, iş aletleri ve makinalarının sıklıkla sabunlu su veya dezenfektanlı su ile yıkanması konusunda bilgiler verdi. Önceki denetimlerde yapılan uyarıların uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen ekipler, ilçedeki bir fırına tespit edilen fiziki eksikliklerin giderilmesi için dört gün süre verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Minibüsçüler korona virüsü dolayısıyla hatların iptal edilmesini istiyor

Minibüsçüler korona virüsü dolayısıyla hatların iptal edilmesini istiyor

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Kocaman: "12 saatlik vardiya sistemi biz işçileri derinden üzmektedir"

Kocaman: "12 saatlik vardiya sistemi biz işçileri derinden üzmektedir"

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:34
İkindi
16:07
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Burak Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Gürüz Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Olcay Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.