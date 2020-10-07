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Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Ceylanpınar’da alt yapı ve üst yapı çalışmasından sonra ilçedeki sanayi sitesinde kilitli parke çalışması tamamladı.İlçenin yollarını modern ve temiz kılabilmek için ilçe genelinde yaklaşık olarak 20 bin metrekare kilitli parke döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların takdirini kazanıyor.

Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması

Ceylanpınar’da alt yapı ve üst yapı çalışmasından sonra ilçedeki sanayi sitesinde kilitli parke çalışması tamamladı.
İlçenin yollarını modern ve temiz kılabilmek için ilçe genelinde yaklaşık olarak 20 bin metrekare kilitli parke döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların takdirini kazanıyor. Sanayi sitesini tozdan ve çamurdan kurtaran çalışmalardan dolayı bölge esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. Ceylanpınar ilçesinde halkın yoğunlukla kullandığı ana arterlerin başında gelen TİGEM Caddesinde yayaların yürüyüşünü kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi caddede kaldırım yapımını sürdürüyor.
Yollarında eskiden yürüyecek bir yer olmadığı için araçlarla her gün karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, kaldırım çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine minnettarlık duyduklarını kaydetti.

Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması

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