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Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması

22.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Tozlu, çamurlu cadde, sokak ve mahalleler kalmaması için şantiyeye dönüştü.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, merkezden kırsala girmedik cadde ve sokak bırakmayan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatıyla, tozlu, çamurlu cadde, sokak ve mahalle bırakmamak için çalışmalarını sürdürüyor.Tüm kırsal mahalleleri yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtarmak için çalışmaları sürdüren ekipler, Saraççeşme Mahallesinde kilitli parke çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Tozlu, çamurlu cadde, sokak ve mahalleler kalmaması için şantiyeye dönüştü.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, merkezden kırsala girmedik cadde ve sokak bırakmayan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatıyla, tozlu, çamurlu cadde, sokak ve mahalle bırakmamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm kırsal mahalleleri yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtarmak için çalışmaları sürdüren ekipler, Saraççeşme Mahallesinde kilitli parke çalışmalarına başladı. Yukarı Karataş ve Muratlı Mahallelerinde çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığı Ceylanpınar’da, bu çalışmalar sırasında halka rahatsızlık vermemek için de ekipler yoğun çaba harcıyor.
Muratlı Mahallesi sakinleri, “”Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’dan Allah razı olsun. Kilitli parke çalışmalarıyla bizleri çamurdan kurtarmış oldu. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah belediye başkanımız Feyyaz Soylu’dan razı olsun. Gerçekten yaptığı çalışmalarla bizleri şahlandırdı. Muratlı Mahallesi çok büyük bir mahalledir. Emeği geçen her kesten Allah razı olsun. İlçe merkezinin en büyük kırsal mahallelerinden biri olan Muratlı Mahallesi en sonunda kilitli parke taşına kavuştu. Yağmur yağdığı zaman köyden çıkamıyor, öğrencilerimizi çizme giydirerek okula götürüyorduk. Bu çalışmalarda emeği geçen mahalle muhtarımız, Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den hepsinden Allah razı olsun, Çalışmaları memnuniyetle izleyen bir başka mahalle sakini Yasin Çelik, ‘’Ceylanpınar Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’ya öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Mahallemizin kilitli parke çalışmalarını yaparak bizleri çamurdan kurtardı. Mahallemizde yürütülen bu çalışmalarda emeği geçen her kese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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