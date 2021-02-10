Ceylanpınar’da sosyal belediyecilik çalışmaları sürüyor

Ceylanpınar’da, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun duyarlılığı ile rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalara imza atılıyor.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçedeki engelli ve dezavantajlı grup olarak bilinen bireylere yönelik hizmetlerinden söz ederken, bugüne kadar 20’den fazla tekerlekli sandalye temin ederek, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi. Ceylanpınar halkının çok kadirşinas olduğunu ifade eden Soylu, “Halkın içine girdiğinizde halk ile harman olunca onların ne kadar alçakgönüllü olduğunu bir kez daha gördüm. İhtiyacı olmasına rağmen istemekten çekinen bir halk. Bu halka ne kadar hizmet etseniz azdır. Yaptığımız her çalışmada engellilerin sosyal hayata katılımları için onlara yönelik düzenleme yapıyoruz. Kaldırımlarımızı engellilerin rahat rahat gezebileceği dizaynda yapıyoruz. Daha önceden döşenen ve zamanla deforme olan sarı şeritleri yeniliyoruz” dedi.

Engelsiz hayat atölyesi

Engellilere yönelik hazırladıkları önemli bir projenin pandemiye takıldığını belirten Soylu, “Engelsiz Hayat Atölyesi kapsamında ilçemizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimiz bu atölyede alacakları eğitimle hem sosyalleşecekler hem de kendilerini geliştirecekler. Pandemi biter bitmez Engelli Hayat Atölyesi’ni açacağız. Çeşitli nedenlerle evleri yanarak küle dönen evleri yeniden sıcak yuvaya kavuşturuyoruz. Bugüne kadar 19 aileye sahip çıktık. 19 aileden 18 ailenin evini yeniden inşa ederek aileleri sıcak yuvalarına kavuşturduk. Hiç kimseye ayrım yapmayarak her kese eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Minik hemşerimize yönelik bu projemiz kapsamında, yeni doğan bebeklerimize ve anneleri ile aileye motivasyon kaynağı olması için bebek seti armağan ediyoruz. Güle güle kullansınlar, bebeklerini sağlıkla büyütsünler” ifadelerini kullandı.



