Çeyrek asırdan fazla aynı yerde imamlık yapan din görevlisine plaketli uğurlama

Malatya’nın Darende ilçesinde, çeyrek asırdan fazla aynı yerde imamlık yapan din görevlisi plaket ile uğurlandı.

Darende İlçesi Nadir Mahallesi Kalaycıoğlu Camisinde 28 yıl imamlık yapan Yusuf Kaya’ya plaket verildi. Çeyrek asırdan fazla aynı yerde imamlık yapan din görevlisi Yusuf Kaya’nın tayininin başka yere çıkmasından dolayı mahalleden ayrıldı.

Nadir Mahallesi Muhtarı Mehmet Çelik,28 yıldır mahallede görev yapan Kaya’ya teşekkür edip, “Uzun yıllar mahallemizde din görevlisi olarak çalışan ve birçok çocuk ve gencimize dini bilgiler öğreten hocamıza teşekkür ederiz. Hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder yeni görev yerinde mahallemiz adına başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Çelik, Kaya’ya hizmetlerinden dolayı plaket verdi.



